Decizie RADICALA - OMV iși MUTA o parte din activitarea din București in Viena

Grupul petrolier OMV își va muta de la București la Viena activitățile de managementul financiar, resurse umane și IT, o decizie care nu are de-a face cu dificultățile pe care grupul le are cu autoritățile române, a declarat CEO-ul OMV, Rainer Seele, citat de presa austriacă, conform Mediafax.

"Vestea bună este că vom aduce peste 250 de angajați cu înaltă calificare la sediul din Austria", a spus Seele. "Am decis că gestionarea datelor OMV și dezvoltarea în domeniul digitizării ar trebui să se desfășoare la Viena", a spus Seele. Operațiunea ar trebui să se încheie la sfârșitul anului 2020.

Serviciile financiare, de resurse umane și IT ale companiei sunt asigurate în prezent de compania OMV Petrom Global Solutions SRL. "Aceasta este o decizie pentru Austria și nu o decizie împotriva oricărei alte locații" , a spus Seele.

Pentru cancelarul federal Sebastian Kurz, prezent la conferința de presă, decizia OMV "nu este doar un semnal pozitiv pentru piața muncii, ci și pentru mediul de afaceri din Austria în ansamblul său".

Deciziile de afaceri ale companiilor petroliere, inclusiv OMV Petrom au fost afectate de OUG 114/2018 și OUG 19/2019, precum și de legea offshore. OMV Petrom anunța, în toamana anului trecut, după apariția legii offshore, că a amânat luarea unei decizii privind investiția în proiectul de explorare din Marea Neagră pentru 2019, din cauza Guvernului român, care a avut nevoie de prea mult timp pentru legea offshore. Ulterior, apariția ordonanțelor 114 și 19 a contrbuit al amânarea decizie de a investi. Explorarea blocului Neptun din Marea Neagră este un joint venture între OMV Petrom și compania americană ExxonMobil.