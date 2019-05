DECIZIE-SOC luata de o banca din Romania, incepand cu 1 iunie

stop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O cunoscuta banca din Romania face o mutare neasteptata. Unicredit Romania isi anunta retragerea de pe incetand cu 1 iunie 2019. "Suntem dedicati asigurarii unui dialog privat si de inalta calitate cu clientii nostri si investim constant in imbunatatirea canalelor noastre digitale. De aceea, va anuntam ca ne vom retrage complet de pe si de pe toate canalele sociale detinute de , incepand cu data de 1 iunie 2019"", se arata intr-un comunicat de presa postat pe pagina de . BNR a anuntat noul indice pentru ratele romanilor Ulterior, in mai multe raspunsuri la un comentarii, Unicredit revine cu precizari: "UniCredit a suspendat orice fel de publicitate pe in martie 2018 din cauza ...