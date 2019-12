Decizii de ultim moment! Radu Mazare ramane in detentie! Unul dintre procese a fost suspendat. Iata motivul

Consimţământul autorităţilor din Republica Madagascar

Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, le-a cerut judecătorilor din Curtea de Apel București să fie pus în libertate! În acest sens, fostul edil a formulat o contestație la executare, Radu Mazăre fiind condamnat definitiv în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa la nouă ani de închisoare cu executare.Solicitarea fostului primar a fost analizată pe data de 02 decembrie, de judecătorul Adrian Păcurar, de la Curtea de Apel București, instanța amânând pronunțarea pentru ieri, 9 decembrie.Ieri, judecătorul Adrian Păcurar a respins, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de Radu Mazăre, pe cale de consecință menținându-l în detenție pe fostul edil. Decizia Curții de Apel București nu este definitivă.Tot ieri, într-un alt dosar în care Radu Mazăre are calitatea de inculpat, judecătorii de la Înalta Curte de Justiție și Casație a României au decis suspendarea procedurilor specifice.Este vorba despre dosarul Campusului Social Henri Coandă, unde fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, este acuzat de luare de mită şi de fals în declaraţii (trei infracţiuni). Tot în prezenta cauză, fostul senator Alexandru Mazăre este bănuit de complicitate la luare de mită şi de fals în declaraţii (trei infracţiuni), iar în sarcina omului de afaceri Avraham Morgenstern s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.Decizia privind suspendarea acestui proces (care se află în faza apelului) vine pe fondul unei viitoare decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).Hotărârea ÎCCJ„Suspendă judecarea prezentei cauze până la soluţionarea cauzei preliminare înregistrate pe rolul CJUE sub nr. C-811/19. Cu opinie separată, în sensul continuării judecăţii cauzei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 decembrie 2019“, se arată în decizia judecătorilor.Amintim că, în prezenta cauză, la data de 24 iunie, Înalta Curte a sesizat Ministerul Justiţiei al României în vederea „formulării solicitării către autorităţile din Republica Madagascar referitoare la obţinerea consimţământului pentru judecarea persoanei extrădate Mazăre Radu Ştefan pentru săvârşirea unei infracţiuni de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.1 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 Cod penal, şi a trei infracţiuni de fals în declaraţii, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 raportat la art. 326 Cod penal, toate în concurs real prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal“.Pe data de 28 iunie 2018, un complet de trei judecători format din Simona Cristina Neniţă, Anca Mădălina Alexandrescu şi Daniel Grădinaru, toţi magistraţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, a decis schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina lui Alexandru Mazăre din trei infracţiuni de fals în declaraţii (…) în infracţiunea de fals în declaraţii.Ulterior, completul de judecată a decis condamnarea lui Alexandru Mazăre (...) la pedeapsa de 5.000 de lei amendă penală. În continuare, judecătorii au decis achitarea lui Alexandru Mazăre sub aspectul infracţiunii de complicitate la luare de mită. Instanţa a decis că fapta de care este acuzat fratele lui Radu Mazăre nu există.Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat sub aspectul infracţiunii de dare de mită, după ce judecătorii au concluzionat că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“.În cazul fostului primar al municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, Curtea Supremă a schimbat încadrarea juridică a faptelor din trei infracţiuni de fals în declaraţii (…) în infracţiunea de fals în declaraţii. În continuare, magistraţii au decis condamnarea lui Radu Mazăre (...) la pedeapsa de 5.000 de lei amendă penală. Instanţa a mai decis achitarea fostului primar al municipiului Constanţa sub aspectul infracţiunii de luare de mită. În acest caz, instanţa a decis că fapta de care este acuzat Radu Mazăre nu este prevăzută de legea penală, ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.În continuare, instanţa a decis ridicarea măsurii asigurătoare a sechestrului, instituit prin ordonanţa din data de 28.03.2016, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Alexandru Mazăre şi Radu Ştefan Mazăre.„Ridică măsura asigurătoare a sechestrului, instituit prin ordonanţa din 11.04.2014, asupra sumelor de 18.550 de euro şi 114 dolari USA ridicate de la inculpatul Mazăre Radu Ştefan cu ocazia percheziţiei domiciliare“, potrivit minutei judecătoreşti. În prezenta cauză, Radu Mazăre şi Avraham Morgenstern au fost reţinuţi preventiv pe o durată de 24 de ore începând de la data de 8.04.2014 până la data de 9.04.2014.Decizia judecătorilor Simona Cristina Neniţă, Anca Mădălina Alexandrescu şi Daniel Grădinaru nu a fost definitivă, ea fiind atacată atât de către procurorii DNA, cât si de către fraţii Mazăre.