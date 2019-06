Decizii importante legate de repartizarea locurilor de la buget, din cadrul UAI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ieri a fost organizata o sedinta extraordinara de Senat in timpul careia a fost aprobata repartizarea numarului de locuri finantate de la bugetul de stat pentru admiterea la studii universitare de licenta, master si doctorat in anul universitar 2019-2020. UAIC a primit de la MEN, pentru cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale UE, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, un numar de 3500 de locuri pentru studii universitare de licenta, 2100 de locuri pentru studii universitare de master si 155 de locuri pentru studii universitare de doctorat (80 la IF, cu bursa si 75 la IF/IFR, fara bursa). Cred ca puteti obtine de la Departamentul Media distribuirea pe domenii de studii a locuri ...