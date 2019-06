Decizii in coaliție: se apasa pedala pentru un referendum de modificare a Constituției / VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca s-a luat decizia ca in legislativ sa se faca toate demersurile necesare „pentru a avea in cel mai scurt timp un referendum” de transpunere in Constitutie a rezultatelor referendumului pe justitie din 25 mai.

O alta decizie din coalitie anuntata de Dancila este ca „nu trebuie sa suprapunem un referendum peste niciun fel de alegeri, am incalca recomandarile Comisiei de la Venetia”. „Sunt convinsa ca in cadrul comisiei de cod electoral se vor gasi solutii”, a spus premierul.

