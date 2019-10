Decizii in primul CEx PSD dupa moțiune. Mihai Fifor, inlaturat de la conducerea campaniei pentru prezidențiale

Viorica Dăncilă s-a aflat, vineri, față în față cu liderii social-democraţi la primul CEx PSD după caderea Guvernului în urma validării moțiunii de cenzură. Social-democrații din CEx ar fi votat, în unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizării şi coordonării campaniei electorale va reveni următorilor: Gabriela Firea, Lia Olguţa The post Decizii in primul CEx PSD după moțiune. Mihai Fifor, înlăturat de la conducerea campaniei pentru prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.