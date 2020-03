Deciziile importante care intra in vigoare de duminica seara

In randul cercetatorilor, dar al activistilor anti-"incalzire globala" a aparut ideea, cu mari sanse de a fi reala, ca acest "nou" coronavirus este de fapt cu mult mai vechi. Anume ca el a fost prezervat natural in gheata artica, sau in ghetari din alte zone ale lumii, dintr-o perioada veche a planetei, anterioara unei ere glaciare, cand ar fi fost un virus banal, iar topirea masiva a ghetarilor l-ar fi eliberat acum in lume, populatia umana neavand imunitate asupra lui.