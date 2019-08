Declarația comuna semnata de Iohannis și Trump: 5 puncte-cheie agreate la Casa Alba / SUA sprijina eforturile Romaniei de intrare in Visa Waiver

Opoziția României față de Nord Stream 2 și resursele energetice din Marea Neagră, cooperarea militară, tehnologia 5G, lupta împotriva corupției și intrarea României în Visa Waiver se numără prin subiectele pe care Klaus Iohannis și Donald Trump au bătut palma, marți, în Biroul Oval din Casa Albă. Cei doi șefi de stat au semnat o declarație comună după întâlnire.

Redăm integral Declarația Comună a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a Președintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, semnată marți, la Washington:

„Ca Președinți ai României și Statelor Unite ale Americii, acționăm împreună, ca prieteni și aliați, pentru a avansa Parteneriatul nostru Strategic robust și durabil. Prin parteneriatul nostru, care se aprofundează, vom crea noi oportunități pentru creșterea securității, dezvoltării și prosperității, și pentru a răspunde mai bine provocărilor și responsabilităților globale pe care le împărtășim.

Rememorăm Revoluția din Decembrie de acum 30 de ani, când românii curajoși au înlăturat o dictatură brutală și au îndreptat țara pe calea democrației, a statului de drept și a economiei de piață. Anul acesta am marcat, de asemenea, cu mândrie, și aniversarea a 15 ani de la aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Împreună, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea forțelor noastre armate și pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO cu privire la partajarea echitabilă a responsabilităților. Militarii noștri acționează umăr la umăr pentru apărarea libertății și în vederea consolidării posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în Marea Neagră, care este de importanță strategică pentru securitatea transatlantică. De asemenea, căutăm să evităm riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G.

România și Statele Unite recunosc că securitatea energetică este securitate națională. Subliniem opoziția noastră față de Nord Stream 2 și alte proiecte care îi fac pe aliații și partenerii noștri dependenți energetic față de Rusia. Resursele de gaze naturale din România au potențialul de a crește prosperitatea statelor noastre, precum și de a întări securitatea energetică a Europei. România și Statele Unite vor analiza modalități de îmbunătățire a climatului investițional în domeniul energiei în beneficiul ambelor țări. Mai mult, încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile.

Excelentul nostru parteneriat în domeniul aplicării legii și al luptei împotriva corupției se bazează, în mod ferm, pe un angajament reciproc față de statul de drept și o justiție independentă, care sunt puternic susținute de poporul român. Mai mult, subliniem că buna guvernare constituie baza securității și prosperității noastre comune.

România și Statele Unite evidențiază cu mândrie creșterea substanțială a schimburilor comerciale dintre cele două țări, precum și interesul nostru comun pentru crearea unui climat investițional care să ofere transparență, predictibilitate și stabilitate. Prin urmare, ne angajăm să ne consolidăm, pe mai departe, relația comercială și să încurajăm creșterea investițiilor în ambele țări.

Statele Unite își reiterează sprijinul pentru eforturile României de a deveni eligibilă pentru intrarea în Programul Visa Waiver în conformitate cu cerințele legislației SUA”

Joint Statement from President of the United States Donald J. Trump and President of Romania Klaus Iohannis

As the Presidents of the United States and Romania, we stand together as friends and Allies to advance our robust and durable strategic partnership. Through our deepening partnership, we will create new opportunities for greater security, growth, and prosperity and be in better position to respond to shared global challenges and responsibilities.

We recall the Revolution of 30 years ago this December when brave Romanians overthrew a brutal dictatorship and set their country on the path to democracy, the rule of law, and a market economy. This year, we also mark with pride the 15th anniversary of Romania’s accession to North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Together, our nations have carried out lasting efforts to modernize our armed forces and meet our NATO burden-sharing commitments. Our militaries stand shoulder to shoulder in defense of freedom and look to bolster our defense and deterrence posture on NATO’s Eastern Flank, including in the Black Sea, which is of strategic importance for transatlantic security. We also seek to avoid the security risks that accompany Chinese investment in 5G telecommunications networks.

The United States and Romania recognize that energy security is national security. We underscore our opposition to Nord Stream 2 and other projects that make our Allies and partners dependent on energy from Russia. Natural gas resources in Romania have the potential to increase the prosperity of our nations and to enhance Europe’s energy security. The United States and Romania will consider how best to improve the energy investment climate in Romania in ways that benefit both countries. We further urge our industries to work closely together to support Romania’s civil nuclear energy goals.

Our excellent law enforcement and anti-corruption partnership is firmly based on a mutual commitment to the rule of law and an independent judiciary, which are strongly supported by the Romanian people. We further stress that good governance forms the basis of our shared security and prosperity.

The United States and Romania proudly underscore the substantial trade growth between our two countries, as well as our common interest in shaping an investment climate that offers transparency, predictability, and stability. We therefore commit to strengthening our trade relationship further and to encouraging increased two-way investment.

The United States reiterates its support for Romania’s efforts to become eligible for entry into the Visa Waiver Program in accordance with the requirements of United States law.