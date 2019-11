Declarație de avere pentru toți romanii? Cristian Bacanu vine cu precizari dupa declarația controversata: 'Nu retractez, dar a fost o exprimare neinspirata'

Secretar de stat în Ministerul Justiției, Cristian Băcanu, și-a nuanțat joi seară, la Digi24, declarațiile privind introducerea declarației de avere pentru toți românii și a ținut să facă o serie de precizări. El spune că în momentul de față ar califica declarația drept „neinspirată” și a explicat contextul în care a făcut aceste afirmații:

„În primul rând, aș vrea să lămuresc contextul în care am făcut această declarație, o declarație neinspirată, aș spune, la momentul ăsta. Eram la ASE, la o conferință în care discutam despre posibile soluții pentru a eficientiza lupta împotriva corupției. Am ținut un speech de circa 14 minute și am enumerat mai multe măsuri care pot fi avute în vedere, la un moment sau altul. Trebuie să precizez că Guvernul și membrii Guvernului nu au discutat și nu au în vedere să adopte astfel de declarație.

În cadrul speech-ului meu am făcut vorbire despre anumiți cetățeni care au averi fabuloase și care n-au plătit impozite și taxe. La acei cetățeni mă refeream și era vorba despre o anumită categorie de persoane care prezintă un risc fiscal, dar repet, asta nu este o poziție oficială a Guvernului, eram la o dezbatere într-un cadru academic”, a explicat Cristian Băcanu.

Cu toate acestea, secretarul de stat în Ministerul Justiției, pare să aibă regrete că a folosit ideea de declarații pe avere pentru toată lumea.

„Nu retractez, dar din punctul meu de vedere a fost o exprimare neinspirată la momentul respectiv, pentru că lucrurile trebuie văzute în cadrul celor expuse de mine în acel speech. Am vorbit, de pildă, despre procurorii care să aibă specialitate în domeniul financiar”, a spus Cristian Băcanu.

„Una dintre problemele pe care eu o arătam ieri la ASE era că nu sunt unificate bazele de date și asta nu este o problemă a cetățenilor”, a recunoscut oficialul. „Dar pe de altă parte, ne uităm la modul în care s-a făcut controlul unor averi în trecut și vedem că a fost destul de ineficient. N-am date să vă spun, dar din câte înțeleg, în primii ani au fost niște decizii de impunere emise de le numărăm pe degetele de la o mână. Există aceste situații și nu putem să ne facem că nu le vedem și exact această ipoteză o aveam în vedere și mă gândeam la momentul acela, dar a ieșit așa cum a ieșit”, a completat secretarul de stat din Ministerul Justiției. „Mă gândeam la anumite categorii de risc. Declarația mea a fost neinspirată”, a repetat Cristian Băcanu. „Era o discuție, într-un mediu academic, cu posibile situații și posibile soluții pentru a rezolva lipsa de eficiență în combaterea evaziunii fiscale”, a adăugat el.

„Nu am retractat declarația, am spus că o asemenea măsură ar putea să fie aplicată pe anumite grupuri de risc, dar în momentul în care aș veni să vorbesc concret despre anumite soluții de ordin legislativ ar înseamna să avem niște studii în spate și proiecte de acte normative și nu este cazul, la momentul ăsta, eu sunt secretar de stat de nici două săptămâni. Nu am lucrat la așa ceva și nu se lucrează deocamdată la nivelul Guvernului, de fapt nu s-a discutat despre așa ceva la nivelul Guvernului”, a insistat Cristian Băcanu.

„Nu m-a speriat nimeni, a dat asigurări oficialul, dar într-adevăr, acum nu mi se pare o soluție practică să mergem prin toate satele, cătunele, comunele și să le cerem oamenilor să-și depună declarații de avere”.

El recunoaște însă că evaziunea fiscală afectează mediul economic, pentru că vorbim, de fapt, despre o formă de concurență neloială. Un prim pas pentru eliminarea acestei probleme ar fi unificarea bazelor de date ale instituțiilor administrative. „Astfel de politici nu le face Ministerul Justiției. Eu pot să vă spun, de pildă, că Ministerul Justiției are o problemă la momentul acesta cu ANABI (Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate - n.r.), pentru că ANABI a avut în ultimul an de zile posturile blocate, nu li s-a permis să-și aducă specialiști, astfel încât să poată recupera bunuri confiscate de stat”, a mai spus Băcanu.