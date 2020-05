Declarație dura a unui oficial OMS: COVID-19 nu va disparea și nu va fi gasit prea repede un vaccin

SARS-CoV-2 „s-ar putea să nu plece niciodată”, devenind un fapt de viață pe termen lung care trebuie gestionat, nu un inamic care poate fi eradicat definitiv, a declarat miercuri, ăentru New York Times, un oficial de top al Organizației Mondiale a Sănătății. „Acest virus poate deveni doar un alt virus endemic în comunitățile noastre, iar […] The post Declarație dură a unui oficial OMS: COVID-19 nu va dispărea și nu va fi găsit prea repede un vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.