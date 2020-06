Declarație INCREDIBILA a politicianului-afacerist care a batut-o pe vloggerița Bianca Adam: 'Ma bufnește rasul cand vad ce s-a scris'

Romeo Rasdan, afacerist și consilier local la Chiajna, a vorbit, la Antena 3, despre bătaia pe care i-a administrat-o vloggeriței Bianca Adam, zisă și Tequila, și iubitului ei. Cei doi tineri au depus plângere la poliție, după ce au spus că au fost bătuți de individul care a făcut același lucru și în 2017, într-un apartament, cu alți doi tineri.

Rasdan spune că el este victima Biancăi Adam, care l-ar fi atacat cu un spray lacrimogen și a declarat că nu el a lovit-o cu o rangă de fier pe tânără. Iubitul Biancăi s-a ales cu capul spart, după ce afaceristul-bătăuș l-a lovitu cu un telefon mobil.

Citește și: Klaus Iohannis șochează! Demers anti-românesc

”A parcat pe o proprietate privată, pe o rampă pentru persoane cu dizabilități, distrugându-o. Eu am avut o discuție cu dumneaei, nu am atacat-o, ea mi-a dat cu spray lacrimogen. Am ridicat vocea la dumneaei când a scos telefonul mobil să mă filmeze pe o proprietate privată. Apoi, eu am dat peste telefonul mobil. Mă bufnește râsul când văd ce s-a scris.

După ce mi-a dat cu spray, eu am intrat în biroul meu, unde am căzut. Ea a fugit, se vede pe camerele de luat vederi, nu știu ce a făcut.”, a spus Romeo Rasdan.

Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumină: ‘Nu are atribuții’ .