Declarații HALUCINANTE ale lui Cosmin Contra, dupa ce Romania a fost ținuta in șah, in Feroe, timp de 75 de minute: 'Ma bucur enorm, am jucat consistent'

Cosmin Contra a declarat, sâmbătă, în urma partidei din preliminariile pentru Euro 2020, dintre Insulele Feroe și România, scor 0-3, că este mulțumit pe deplin de elevii săi.

”Am obținut un rezultat bun ce ne ține în cursa calificărilor. Sunt trei puncte meritate. Am dominat întreg meciul. Băieții au încercat până în ultimul moment. Am reușit trei goluri și mă bucur enorm. Florin Andone putea marca în prima repriză. Avem probleme când întâlnim apărări foarte aglomerate. Nu a fost ușor. Acum ne pregătim pentru meciul de marți. Am încercat să îi fac să fie lucizi. Le-am zis la pauză că feroezi vor cădea din punct de vedere fizic. Le-am spus să fie calmi și să aibă răbdare. Se pare că Vlad Chiricheș are o ruptură. Vom decide în seara asta pe cine vom convoca. Probabil Cristea și Burcă. Keșeru are un cârcel sau o contractură. Nu este la fel de grav ca la Chiricheș. Sper sa câștigăm cu Norvegia. Băieții au jucat consistent. Sunt mulțumit de ei. M-aș bucura enorm să ne calificăm”, a declarat Cosmin Contra, la ProTV.

Marcatorii României au fost George Pușcaș, Alexandru Mitriță și Claudiu Keșeru.

România va evolua în următorul meci împotriva Norvegiei, marţi, începând cu ora 21:45.

