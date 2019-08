Declarațiile care vor intra in ISTORIE: Cristiano Ronaldo i-a cerut lui Lionel Messi sa ia cina impreuna - VIDEO

Cristiano Ronaldo (34 de ani) a declarat, joi, în timpul galei pentru extragerea grupelor Champions League, că îi lipsește atacantul argentinian și că și-ar dori să ia cina împreună cu el.

Cei doi atacanți au fost așezați unul lângă celălalt la gala de extragere a grupelor Champions League, care a avut loc joi, la Monte Carlo.

Ronaldo a fost întrebat despre marele său rival, Lionel Messi, iar răspunsul acestuia a fost: Am împărțit aceeași scenă, timp de 15 ani. Eu și el. Nu știu dacă asta s-a mai întâmplat în fotbal. Aceiași doi tipi, pe aceiași scenă, în tot acest timp. Nu este ușor. Avem o relație bună. Nu am luat până acum cina cu Messi, dar sper să o facem în curând. Îmi este dor să joc în Spania. Am purtat această bătălie timp de 15 ani. L-am împins să se autodepășească și el m-a împins pe mine. Este minunat să fii parte din istoria fotbalului”.

Întrebat despre evoluția carierei sale, Ronaldo a declarat: ”A fost un an special pentru că am fost nouă ani la Real Madrid și să mă mut în campionatul italian a fost o mișcare importantă. Anul a fost incredibil. Am câștigat trei titluri: Supercupa, Serie A și Liga Națiunilor. Individual, m-am descurcat incredibil. Un an minunat. Sunt mândru. A fost perfect”.

Juventus a nimerit în grupa D, alături de Lokomotiv Moscova, Atletico Madrid și Bayern Leverkusen. Barcelona este parte din grupa F, alături de Borussia Dortmund, Inter Milano și Slavia Praga.