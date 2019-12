Declaratia cutremuratoare a fiicei femeii din Vaslui, ucisa de sot! Rudele au anuntat-o de tragedie

Tragedie fara margini intr-o familie din localitatea Corni, comuna Albesti, din Vaslui. Un barbat in carsta de 45 de ani si-a ucis sotia, dupa doar trei zile de cand aceasta se intorsese in tara, de la munca din strainatate. Totul ar fi pornit de la gelozie, barbatul suspectand ca sotia il insela cu un prieten.

Femeia i-ar fi cerut sotului sa divorteze, iar acesta, fiind si sub influenta alcoolului, a pus mana pe cutit si a ucis-o. A incercat ulterior sa se sinucida, dar nu a reusit. A sunat apoi la politie si a marturisit fapta.

"Nimeni nu poate spune ce s-a intamplat de s-a ajuns aici. Erau doar ei doi acasa. Eu am ajuns de putin timp, de la Bucuresti, dupa ce am fost sunata de rude si mi-au spus ce s-a intamplat. Fratele meu era la Vaslui, la scoala. Nu stim nimic, nu stim absolut nimic", a spus fiica celor doi, socata de cele intamplate, potrivit vremeanoua.ro.

Unii vecini sustin ca cei doi soti erau oameni foarte linistiti, iar povestea cu inselatul ar fi fost inventata de cineva din sat.

"Erau oameni linistiti, la locul lor si muncitori. Petrica lucra ca sofer pe camion, pe comunitate, de mai multi ani si reusise sa-si ridice o casa frumoasa. Sotia, Coca, a fost si ea plecata, dar de putin timp, in Germania. Lucra la un abator. Am inteles ca tot el a impins-o sa plece la munca in strainatate. Voia sa stranga destui bani ca sa-si termine casa. Chiar in ziua in care s-a intamplat crima, cu cateva ore mai devreme, am fost pe la ei. Am stat de vorba, am baut o cafea si am mancat pastrama. El facea tuica, la un cazan asezat in spate, la coltul casei, impreuna cu Coca si nimic nu prevestea grozavia care a urmat. Vorbeau amandoi, se pupau pe obraz", a spus un vecin.

Pe de alta parte, un coleg de-ai barbatului criminal sustine cu totul alta poveste. Este in stare de soc acum, pentru ca nu ar fi crezut ca el ar fi in stare de asa ceva.

"Era si suparat pentru ca sotia l-ar insela si ca, daca nu va reusi sa se inteleaga cu ea, o va omori si apoi isi va pune si el capat zilelor. Nu am crezut cã va ajunge atat de departe. L-am imbarbatat si am pus vorbele sale pe seama supararii. Am vãzut apoi poza lui in ziare si atunci am realizat cã Petrica nu glumea deloc”, au declarat fostii colegi de muncã ai lui Petricã Onila.

Familia se pregateste acum de inmormantare, in timp ce barbatul urmeaza sa fie judecat si pedepsit pentru fapta sa.

