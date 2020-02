Declaratia halucinanta a mamei care si-a filmat fiica biciuita de iubit: „Se jucau”

Incidentul socant a avut loc in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava si intregul moment a fost surprins de mama fetei, care a postat imaginile pe internet. Totul s-a intamplat chiar de Ziua Indragostitilor, iar fata in varsta de 15 ani a fost batuta cu bestialitate de fostul ei iubit, care banuia ca este imselat.

Imaginile au fost postate chiar de mama fetei, care a filmat momentul fara nicio tragere de inima. Copila a trecut prin chinuri groaznice. Baiatul de 19 ani a biciuit-o fara sa tina cont sa fata poarta in pantece copilul lui, a pus-o in genunchi si chiar a obligat-o sa-si bage mainile in jar incins.

Mama si fiica nu au depus plangere impotriva agresorului. Se pare ca cele doua locuiesc in casa baiatului si nu au depus plangere de frica sa nu ajunga pe strazi.

Declaratia halucinanta a mamei: „Se jucau”

Femeia sustine ca nu era constienta ca fata ei se afla in pericol. Din potriva, a crezut ca cei doi se joaca deoarece asa i-ar fi zis.

„Nici bine, nici asa. ( n.r cum i s-a parut filmarea). Cum sa spun. Ei imi spuneau ca se jucau. Eu am intrebat-o pe fata, a zis ca se joaca. Eu nu stiu'', a spus mama fetei, potrivit Observator.tv.

Oamenlii legii nu sunt de aceeasi parere. A fost deschis un dosar penal pentru violenta in familie, raportat la infractiunea de loviri si alte violente, dar si pentru infractiunea de act sexual cu un minor. Mai mult decat atat, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.