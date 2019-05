Declaratia Oanei Zavoranu despre Razvan Ciobanu. „Am fost cautata de el de multe ori in momente de disperare”

Oana Zavoranu a vorbit despre regretatul creator de moda Razvan Ciobanu. Aceasta a afirmat ca designerul a cautat-o de mai multe ori pentru a-i cere ajutorul.

„Razvan era un om controversat, eu il cunosteam…Mie imi pare rau ca sunt astazi in postura parerologului, Razvan era un om cu probleme emotionale. Eu ultima oara cand am fost sunata de el, mesajul era: „Ajuta-ma, am nevoie de un priete”. Este cunoscuta drama prin care a trecut acesta cu fostul iubit, insa cu siguranta sunt multi care vor aparea…

Cert este un lucru, Razvan era un om contrversat, se stia ca avea probleme cu drogurile, nu este exclusa nici o altercatie cu clanuri. Eu am fost cautata de el de multe ori in momente de disperare. Nu am fost prieteni.

M-a sunat imediat dupa bataia celebra cu fostul iubit, m-a rugat sa vin la el. Nu eram atat de apropiati, adica cred ca l-am vazut pe Razvan de 5-6 ori in viata mea, eram mai mult cunostinte, dar era clar o rugaminte de-ale lui de a veni, ca era distrus.

Nu m-am dus pentru ca…i-am zis ca nu vin, Doamne fereste vine ala (fostul iubit, n.r.) si se isca un scandal”, a spus Oana Zavoranu la emisiunea Star Magazin, de la Antena Stars.

Designerul Razvan Ciobanu a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.