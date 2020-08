Declaratia pe proprie raspundere la intoarcerea in scoli ii nemultumeste pe unii parinti: "Juristul de la Ministerul Sanatatii este depasit de eveniment"

Elevii se vor intoarce in banci din toamna doar cu o declaratie semnata de parinti, potrivit careia copilul nu a prezentat simptome specifice COVID-19, nu a fost diagnosticat cu aceasta boala si nici nu a venit in contact cu o persoana testata pozitiv in cele 14 zile anterioare inceperii scolii, se arata in modelul de declaratie publicat de Ministerul Sanatatii.