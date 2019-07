Declaratia surprinzatoare a lui Laurentiu Reghecampf despre legatura dintre sotia sa si Dan Alexa

Declaratia surprinzatoare a lui Laurentiu Reghecampf, dupa incidentul petrecut intre sotia sa si antrenorul Astra Giurgiu, reuseste sa starneasca si mai multe controverse in showbizul romanesc.

Desi nu se afla in tara cand incidentul dintre Anamaria Prodan si Dan Alexa s-a petrecut, Laurentiu a fost imediat informat despre cele intamplate. Ca prima reactie, el a marturisit ca doreste sa vada mai intai imaginile si apoi sa aiba o reactie. Ceea ce s-a si intamplat. Contactat de jurnalistii de la Cancan.ro, Reghe a tinut sa precizeze ca nu crede in zvonurile iscate de acest incident si a incercat sa explice ce s-a intamplat, mai exact, acolo.

“Ana este sotia mea si o cunosc cel mai bine. Pune foarte mult suflet la orice echipa lucreaza. Nu ne intereseaza pe niciunul cum scriu si ce vorbesc toti! A fost un gest copilaresc al Anei, pe care-l regreta. (…) Imi pare rau pentru Dan si familia lui si sper sa treaca peste acest incident, eu am incredere in el ca prieten si antrenor si sper sa reuseasca sa faca rezultate bune la Astra. Ana si Dan au construit mult impreuna. Au trecut prin bune si rele si au reusit mereu. Toate trec in viata. Pe Ana o stim toti. O fire rebela si vulcanica, foarte puternica din toate punctele de vedere”, a fosta declaratia surprinzatoare a lui Laurentiu Reghecampf, in exclusivitate pentru Cancan.ro

Declaratia impresarei dupa cele intamplate

Cat despre Anamaria Prodan, aceasta a declarat ca totul s-a intamplat pe fondul unor transferuri nereusite. ”De ce bagati in seama tot? Va rog, lasati-ma! Am vorbit de niste jucatori. Nu ma intereseaza ce apare in presa. Eu sunt mai nervoasa si vulcanica. La ce circ e in presa, iar sunt in prim-plan. Sunt obisnuita sa fiu nr. 1 in presa si in sport si am simtit ca imi ia fata Halep. M-am gandit sa scrie presa numai de mine in ziua in care a castigat ea Wimbledon-ul… glumesc… Am avut o discutie despre doua transferuri mai nereusite. Atat. Nimic mai mult”.

Ce spunea impresara despre o presupusa idila cu Dan Alexa

Anamaria Prodan a mai tratat zvonurile referitoare la o idila intre ea si antrenorul ASTRA, insa a negat cu vehementa implicarea amoroasa. ”Se scrie de atatia ani ca sunt cu Alexa, dar nimeni niciodata nu ne-a prins cu paparazzi. Cum sa am o relatie cu Alexa cand eu stau in Emirate, in America, in Italia si prin Germania, iar el pe la Calarasi cu doua antrenamente pe zi? Noi cand ne vedeam? O data la trei luni sau cum?”, spunea aceasta pe atunci.

Impresara sustinea intr-un interviu acordat revistei Viva ca si-ar asuma relatia cu Dan Alexa, daca ar fi fost adevarata. ”Voi credeti ca daca eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu si am trai separat, ne-ar fi frica sa ne despartim? Ne-ar fi frica sa impartim averea? Impartim jumate, jumate si sanatate, traim fericiti si cum vrem. Sunt un om asumat si daca-mi doresc ceva in viata asta, nu-i dau socoteala nici lui Dumnezeu, iar in 46 de ani nu a zis nimeni, niciodata, ca a mintit Prodanca. Sunt mult prea fericita, am muncit mult in viata asta si niciodata n-o sa ma fac de ras. Daca eu vreau sa fac ceva, o sa anunt in gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf si sunt cu cutare!”. Asta sunt eu!”

