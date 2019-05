Declaratia uluitoare a Biancai Dragusanu despre Victor Slav. „Am cunoscut un singur barbat in viata mea, restul au fost experiente”

bianca dragusanu1

Invitata la emisiunea moderata de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D, Bianca Dragusanu a facut declaratii neasteptate despre fostul ei partener de viata si tatal fetitei sale, Victor Slav.

Bianca Dragusanu a afirmat ca singurul barbat pe care l-a cunoscut este nimeni altul decat fostul ei sot, prezentatorul de televiziune Victor Slav.

„Oamenii cei mai importanti pentru mine sunt mama si Sofia. Ca orice femeie, imi doresc stabilitate, o familie. Nu consider ca m-am nascut pe jumatate. Nu am nevoie de jumatati in viata mea. Am cunoscut un singur barbat in viata mea: este vorba despre Victor Slav, tatal copilului meu. Restul au fost experiente din care eu am avut ce invata. Dumnezeu imi trimite acesti oameni in viata mea cu un scop. Acum sunt linistita, sunt echilibrata, am un copil sanatos.

Nu am de ce sa dau explicatii cuiva de ce se intampla lucruri in viata mea. Dupa fiecare furtuna, apare soarele. Astept sa-mi intalnesc sufletul pereche, daca exista! Mama m-a invatat sa am incredere in Dumnezeu, sa stiu ca ea ma iubeste.

Mama e ingerul meu pazitor. Al meu si al Sofiei”, a spus Bianca Dragusanu.

„Dumnezeu ne trimite oameni care sa ne invete ceva sau de la care sa invatam. Niciodata nu mi-am facut planuri. Mint! Mi-am facut planuri cu Victor, e un plan foarte reusit: Sofia”, a mai declarat Bianca Dragusanu.

Mai vrea inca doi copii

La aceeasi emisiune, Bianca Dragusanu a marturisit ca isi mai doreste doi copii.

„Daca pana acum cativa ani spuneam ca nu mai vreau copii, ca Sofia e destul, ca sarcina e grea, desi nu a parut grea la mine. Mi-as dori sa am un Craciun cu o masa mare, cu copii multi.

Parca ar fi frumos la un moment dat. Inca doua fetite. Cum sa fie barbatul cu care sa fac doi copii? Inalt, puternic, echilibrat, un barbat care stie ce vrea. Nu insinuez nimic! Nu fac planuri, Dumnezeu are grija.

Povesteam cu o prietena zilele trecute, ca ziceam acum vreo 10 ani ca nu vreau copii. Ma uit la ea si spun ca inca doi nu ar strica”, a afirmat vedeta.

De-a lungul anilor, Bianca Dragusanu a avut numeroase relatii. Printre cei cu care s-a iubit se numara designerul Catalin Botezatu si fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Printul. Vedeta a fost casatorita pentru cateva luni cu Victor Slav, impreuna cu care are o fetita, Sofia Natalia.

Dupa divort, acestia si-au reinnodat relatia. Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit din nou anul trecut. Dupa separare, vedeta de televiziune si-a gasit linistea in bratele unui tanar plin de bani, Tristan Tate, insa povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Dragusanu a inceput o relatie cu Alex Bodi, insa s-a despartit de acesta la cateva zile dupa Craciun. Ulterior, despre Bianca Dragusanu s-a zvonit ca ar avea o relatie cu croatul Josip Heit, nimeni altul decat seful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Dragusanu s-a intors in bratele fostului iubit, Alex Bodi.

