Declaratie facuta de presupusul complice al lui Gheorghe Dinca. Ce spune despre relatia cu criminalul de la Caracal

Un martor cu identitate protejata a declarat ca un anume Bebe Strungaru ar face parte dintr-o retea de trafic de minore. Mama Alexandrei Macesanu a primit un telefon de la o femeie, iar aceasta l-a acuzat, fatis, pe Bebe Strungaru. Din informatiile oferite de respectiva femeie, Bebe Strungaru lua fete de pana in 18 ani de la Gheorghe Dinca si de la un alt barbat, numele acestuia nefiind mentionat. In fata unor acuzatii foarte grave, Bebe Strungaru a reactionat. Acesta se apara in fata acuzatiilor si, mai mult, face o dezvaluire-soc. Barbatul spune ca nu l-a vazut niciodata pe Gheorghe Dinca. Strungaru are 63 de ani, declara ca a facut scoala profesionala de strungarie, la Severin si – conform spuselor sa ...