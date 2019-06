Declaratie soc facuta de "ispita" Bianca de la Insula Iubirii: Nu ies din casa fara 1000 euro

bianca pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ispita Bianca Pop de la Insula Iubirii a facut o declaratie care a revoltat pe toata lumea. Aceasta spune ca se simte ca o "boschetara" daca nu are in poseta minimum 1000 euro cash plus alti bani pe carduri. "Eu nu ies din casa daca n-am minim cash in poseta 1000 euro plus bani pe carduri. Adica, n-ai cum. Ma simt ca o boschetara fara 1000 euro, cum sa ies asa in oras? E putina suma. Daca n-am cash atat nu ies din casa," a spus Bianca Pop. Inselata de logodnic la ”Insula Iubirii”, Alexandra a ajuns de nerecunoscut - FOTO Bianca a devenit cunoscuta in cadrul show-ului "Insula Iubirii" acolo unde joaca rolul de ispita. Ea are ca misiune sa-l faca pe concurentu ...