Declaratie surprinzatoare a Andreei Marin! Ce a spus zana despre chefurile la care se ducea in perioada liceului! ”Distractia nu a insemnat dintotdeauna petreceri de zeci de mii de euro, organizate in cluburi de fite”

Andreea Marin este un om care promoveaza calitatea. Drept dovada, fosta zana a Surprizelor este implicata si in Festivalul ”Discoteka” de la Timisoara, de la finele lunii mai si inceputul lunii iunie, in care muzica anilor ’90 va reveni in actualitate! Nume grele precum Dr. Alban, C:C. Catch, Sabrina, Modern Talking, Ricchi e Poveri, Alphavile sau No Mercy vor urca pe scena de pe stadionul Dan Paltinisanu si vor interpreta piesele cu care faceau senzatie in acea perioada.

”Festivalul Discoteka de la Timisoara se apropie si imi place tare mult ideea, ma duce cu nostalgie si bucurie spre vremuri atat de frumoase! Distractia nu a insemnat dintotdeauna petreceri de zeci de mii de euro, organizate in cluburi si pub-uri de fite.

Chiar si traind intr-o perioada conservatoare, liceenii in anii ‘90 se distrau atat de bine, diferit fata de tinerii zilelor noastre. In ciuda resurselor limitate, nu lipseau chefurile de apartament cu muzica in surdina sau cele din camin, pentru cei care invatau la distanta de casa”, au fost cuvintele scrise de Andreea Marin intr-o postare pe facebook.

Andreea Marin a vorbit despre petrecerile din liceu! ” Este perioada vestimentatiei cu „buricul la vedere”, a bustierelor colorate fosforescent, a pantalonilor de piele si a muzicii „misto””

Andreea Marin a vorbit despre petrecerile din liceu, dar si despre atmosfera de atunci. ”Farmecul acelor petreceri, carora multi le duc astazi dorul, era dat tocmai de concertele trupelor pe care romanii le descopereau prin casetele video primite din strainatate. Este perioada vestimentatiei cu „buricul la vedere”, a bustierelor colorate fosforescent, a pantalonilor de piele si a muzicii „misto”.Cine nu a fredonat macar o data melodiile unor interpreti iubiti de toata lumea precum Snap, Sabrina sau Milli Vanilli? Cine nu si-a dorit sa ii poata vedea si asculta live pe acei artisti care, in anii ’80 si ’90, cucereau inimile tuturor? Discoteka este festivalul dedicat celor cu insomnii din cauza primului amor, celor care derulau casetele pentru a asculta la nesfarsit muzica disco, celor care isi imaginau ca sunt Michael Jackson. Exersau pasii moonwalk in spatele blocului si, desigur, si acelora care fredonau, intr-o engleza imprecisa, refrenele iubite, cu diferite ocazii.

Piesele acelor ani sunt reinventate de DJ-ii zilelor noastre si sunt ascultate, de fiecare data, cu aceeasi placere. Disco inseamna energie, nebunie, eliberare, culoare si, de ce nu, glamour, stralucire”, a scris diva, care a mai mentionat si faptul ca alaturi de organizatorul festivalului, Radu Groza, va oferi si o serie de invitatii duble la eveniment pentru cei care se vor inscrie la un concurs inedit pe adresa ei de socializare.

