Declaratii dupa CEx-ul PSD: Marcel Ciolacu, despre afirmatiile lui Niculae Badalau despre diaspora

Marcel Ciolacu face declarații în presa televizată la sfârșitul CEx al PSD:„Sperăm că la un moment dat, noul Guvern să-și asume guvernarea țării. La deciziile și la discuțiile cu colegii mei, aș vrea să amintesc că actuala conducere este interimară. Avem un obiectiv clar, de a organiza un Congres. S-a înaintat o ultimă dată pentru acest congres: 29 februarie. Vom demara procedurile pentru transpartența congresului.Repet, mandatul meu în acest moment este de a organiza, cel târziu pe data de 29 februarie un Congres. Am creionat două departamente: cel de relații internaționale și cel de comunicare.În legătură cu Bădălău, Marcel Ciolacu a declarat: La începutul Comitetului Executiv am discutat ieșirea gravă a colegului meu Bădălău. S-a decis și o sancțiune. Acesta nu mai face parte din niciun for central PSD. Nu este suficient sau insuficient, dar ce știu cu tărie este că partidului nostru i-a făcut foarte rău această declarație. Am supus la vot părerea mea și colegii mei au aprobat. Comitetul Executiv, la propunerea mea, Niculae Bădălău nu poate face parte din niciun for central. Există posibilitatea de a face suspendări, dar, pe perioada mandatului meu interimar, nimeni nu va fi exclus din PSD.Sursă foto: Facebook/ Ion Marcel Ciolacu