Declaratii noi in cazul de la Caracal. Ce a dezvaluit taximetristul care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca prin Craiova

Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, cel care a declarat ca le-a rapit, violat si ucis pe cele doua fete, a fost, in ziua in care a ucis-o pe Alexandra Macesanu, joia trecuta, in Craiova. De acolo a cumparat o cartela telefonica de pe care a sunat-o pe mama Alexandrei, careia i-a spus ca este ginerele sau si ca el si Alexandra pleaca sa faca bani in Anglia. In Craiova, de la centrul comercial Banie, Dinca a luat un taxi, dar nu a mers in Caracal, ci a fost lasat tot in oras. Taximetristul a spus ca nu isi mai aduce aminte nimic despre cursa, dar ca este sigur ca nu a mers in Caracal. In plus, el a precizat ca nu a fost cautat de procurori pentru a fi audiat si ca poate isi aducea aminte de clientul sau daca ar fi fost intreb ...