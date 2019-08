Declaratii SOCANTE in cazul "Caracal": Nu mi s-a spus de apelul la 112 si nici ca era vorba de o rapire si viol

gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi procurori si un judecator de cei de la Sectia speciala in cazul Caracal au fost audiati. Printre acestia se numara si procurorul care a tinut in loc interventia la casa lui Dinca. Incredibil! Ce au putut sa gaseasca politistii in casa criminalului din Caracal in urma cu putin timp Potrivit unor surse, judecatorul care a dat mandatul de perchezitie pentru locuinta lui Gheorghe Dinca, pentru a se intra la ora 6.00, a spus ca el nu a fost anuntat de apelul la 112 facut de Alexandra si nu i s-a comunicat nici faptul ca e vorba de o rapire si viol. I s-a spus doar ca ar fi vorba de o disparitie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram ...