Declaratii Tudorel Toader: Raman in continuare la Minister. Voi reflecta astazi asupra demisiei

Tudorel Toader 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, Tudorel Toader face o serie de declaratii ''Mi-am confirmat faptul ca aseara dupa ce am scris postarea, a dar drumul la adresele cate presedinte. Prin urmare, discutia a fost absolut corecta, in limitele in care eu stiam si am discutat despre asta. In al doilea rand, a evocat nevoia de asigurare a continuitatii la minister. Orice functionar responsabil nu poate inchide pur si simplu biroul, pana va veni noul ministru voi ramane la minister, ma repet, pana la momentul in care in Monitorul Oficial va aparea noului ministru. Sunt doua proceduri prin care se poate ajunge la acel moment, procedura solicitarii de revocare si procedura de demisie. Premierul este cel care fac ...