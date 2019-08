Declaratii uimitoare ale politistilor care l-au prins pe criminalul de la Sapoca: "Cand am ajuns, portarul era fugarit de pacient cu o bara metalica"

Spilalul Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Fetic si Iulian Mihai sunt politistii care au pus capat episodului extrem de violent de la spitalul de psihiatrie din Buzau. Cei doi politisti ajunsesera la locul masacrului pentru a preda un scandalagiu in stare de ebrietate. Cei doi politisti care l-au incatusat pe barbatul care a ucis cinci pacienti din spitalul de psihiatrie Sapoca si a ranit alti opt au crezut ca au de-a face cu o tentativa de evadare din unitatea medicala. Abia dupa ce l-au prins, au aflat ca pacientul pe care il incatusasera in curte facuse macel cu cateva minute inainte. ”In dimineata zilei de 18.09, in jurul orei 3.00, m-am deplasat la spital in vederea finalizarii documentelor pentru internarea unui bolnav psihic ...