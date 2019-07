Declaratii Viorica Dancila! Ce crede despre sansele la prezidentiale

Viorica Dancila 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a afirmat, marti, dupa ce a fost votata de CExN candidatul PSD la prezidentiale, ca partidul porneste dintr-o situatie dificila in lupta pentru Cotroceni, dar ca are sanse sa-l invinga pe Klaus Iohannis. "Am ascultat parerile tuturor organizatiilor judetene. Cred ca este pentru prima oara cand in cadrul unui Comitet Executiv National fiecare membru si-a spus parerea in legatura cu viitoarea campanie electorala, cu politica de aliante dar, ceea ce este mai important, sustinerea candidaturii la alegerile prezidentiale. (...) Cei care vor iesi in spatiul public cu diferite afirmatii, diferite opinii care sa lezeze partidul sau candidatul la prezidentiale vor fi sanctionati. (...) ...