Declaratiile ambasadorului SUA, la inuagurarea conductei Black Sea Oil Gas de la Vadu

Discursul Ambasadorului SUA la inuagurarea conductei Black Sea Oil & Gas, localitatea Vadu, Corbu, județul Constanța.

Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA.

„Suntem aici să sărbătorim unul din cei mai importanți pași făcuți de România pentru dezvoltarea resurselor sale de gaze naturale din Marea Neagră. Ele reprezintă o comoară națională ce are potențialul de a transforma România într-o țară mai prosperă și sigură din punct de vedere energetic. De asemenea, reprezintă un pas important pentru realizarea securității energetice a Europei. În ultimii șapte ani, Mark Beacom și echipa Black Sea Oil & Gas (BSOG) au lucrat din greu la acest proiect. Sunt foarte încântat să văd progresul acestui proiect strategic și de pionierat. Începerea acestei operațiuni de amplasare a conductelor în larg este cea mai importantă etapă pentru orice companie energetică americană în România.Doi investitori de renume mondial susțin proiectul: grupul Carlyle, prin intermediul Carlyle International Energy Partners Fund (CIEP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aceasta este o altă etapă importantă în economia României. Felicit BSOG și contractorii săi pentru perseverență și pentru realizarea acestor proiecte semnificative, în ciuda provocărilor create de pandemie. Acest proiect este un pilon cheie al parteneriatului strategic SUA-România. Când Președintele Trump l-a găzduit pe Președintele Klaus Iohannis în a doua sa vizită la Casa Albă în august 2019, unul dintre subiectele importante discutate a fost consolidarea cooperării noastre energetice. Într-o declarație comună, cei doi lideri au reafirmat parteneriatul nostru strategic și au declarat prioritare două sectoare legate de energie.În primul rând, securitatea energetică. Țările noastre au subliniat opoziția comună a Statelor Unite și a României față de Nord Stream 2 și eforturile noastre de a asigura o securitate energetică mai mare pentru Europa și de a reduce dependența de gazul rusesc. Rusia își pune în practică planul de a domina și controla piețele de energie din Europa Centrală printr-o rețea de infrastructură. Moscova folosește gazul natural pentru a șantaja politic și a constrânge guvernele vulnerabile din această regiune. Seduce politicienii lacomi și produce oligarhi miliardari pentru a-și răspândi influența în toată Europa - de la cele mai mari economii ale continentului până la cele mai mici și mai slabe țări. A tăiat tranzitul de gaze prin Ucraina pentru a amenința piețele care depind de acesta și sprijină conducte precum Nord Stream 2 pentru a lipsi Ucraina de venituri publice vitale. Forțează guvernul Moldovei și pune bunăstarea oamenilor săi în pericol în timpul iernii, când lipsa de gaz ar însemna o moarte sigură pentru mulți. În Grecia, partenerii Rusiei s-au îmbogățit extrem de mult și încearcă să își extindă rețeaua și influența în întreaga regiune.Din punct de vedere al resurselor de gaze, România este o insulă de libertate înconjurată de o mare numită Gazprom. Astăzi sunt mândru să stau alături de BSOG și de mulți alții care au lucrat pentru a păstra acest bastion împotriva acestor forțe. Tentaculele Moscovei se întind în Ucraina, Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia și Turcia – unde economiile naționale și relațiile comerciale se bazează în mod periculos pe gazul rusesc.Al doilea domeniu este nevoia de a îmbunătăți climatul de afaceri și investițional al României pentru a atrage mai multe investiții. Aceste îmbunătățiri sunt extraordinar de importante pentru a încuraja climatul de investiții interne și străine necesare pentru ca astfel de proiecte să avanseze. Aplaud coordonarea realizată de Prim-Ministrul în dezvoltarea gazelor onshore și offshore. Salut eforturile tuturor celor care înțeleg importanța securității energetice, a predictibilității și stabilității legislative pentru a face economia României vibrantă. Securitatea acestei regiuni și realizarea diversității energetice reprezintă interese majore ale SUA își domenii importante ale cooperării SUA-România. România este un aliat vital al NATO în Europa Centrală și, împreună cu Polonia, constituie elementul esențial al Flancului Estic. România sprijină securitatea noastră comună și o regiune a Mării Negre fără agresiuni.Cu o producție anuală estimată la un miliard de metri cubi, Midia Gas Development a BSOG va contribui la securitatea energetică, asigurând diversificarea surselor de gaz și reducând dependența de importurile de gaze din Rusia. Acest lucru oferă o mare eliberare și speranță celor care au crescut sub asuprirea Moscovei și au visat, la fel ca și mine, o Românie care ar putea scăpa de cătușele comunismului pentru a obține libertatea și prosperitatea poporului său. Americanii și românii care lucrează împreună pentru a contracara folosirea de către Rusia a gazelor naturale pentru șantajul politic al guvernelor vulnerabile din regiune ni se alătură pentru a sărbători azi.Statele Unite își mențin angajamentul de a sprijini securitatea națională a României, care se bazează pe securitatea sa energetică. BSOG va juca un rol semnificativ în producerea de gaze naturale și în contribuția la securitatea energetică regională. Acest proiect are nevoie de încredere și de angajament reciproc – atât din partea țarii, cât și a investitorului. România și-a arătat angajamentul față de o infrastructură strategică menită să diversifice sursele de gaze naturale, inclusiv conducta Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) precum și conducta care va alimenta gazul din instalația de tratare a gazelor de pe teritoriul BSOG în sistem. America și poporul american vă sprijină și apreciază fiecare reușită pe care o atingeți în călătoria renașterii românești. Azi, BSOG nu doar inaugurează o conductă. Această conductă este o infrastructură esențială pentru garantarea prosperității viitoare a României, a securității acestei națiuni și a vecinilor săi”, a declarat