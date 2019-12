Declaratiile de avere ale procurorilor de la varful sistemului - Codrut Olaru are peste 10.000 de euro in vreme ce Bogdan Licu putin peste 4.000 de euro

Procurorul CSM, Codruţ Olaru, membru al Secţiei de Procurori din CSM, are potrivit declaraţiei de avere din 2019, venituri din salarii, alte drepturi şi activităţi, de 49.999 lei pe lună. Adică de 10.638 de euro lunar în 2018. Soţia sa, Nicoleta Laura Olaru, are venituri declarate de 1970 euro lunar, astfel că familia Olaru are un venit lunar declarat de 12.608 euro pe lună, potrivit presacurata.ro.

Procurorul CSM, Codruţ Olaru are un apartament declarat în Bucureşti, 2 autoturisme, casă şi terenuri în străinate de 74.900 de euro, în conturi 23.163 euro şi un credit de 20.000 de ron de la Banca Transilvania.

La polul opus, arată sursa citată se află procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, care este şi membru de drept al CSM.

Potrivit declaraţiei de avere depusă în 2019, Licu a avut un venit lunar ca procuror general adjunct în 2018 de 4313 euro. Soţia sa, fost ofiţer SRI, acum la cabinet individual de psihologie, a avut un venit lunar, incluzând pensia, de 2620 de euro, în total veniturile familiei Licu ajungând la 6933 de euro lunar.

Procurorul CSM, Tatiana Toader, noul vicepreşedinte al CSM şi şef al Secţiei de Procurori din CSM are, potrivit declaraţiei de avere din 2019, venituri din drepturi salariale, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în natură, de 28.457 lei lunar. Adică de 6054 euro pe lună în 2018.

Procurorul CSM Tatiana Toader are un apartament în Bucureşti, o maşină, un depozit de 25.591 de lei şi credite de 115.525 CHF şi 50.490 lei, mai arată sursa citată.

Procurorii din CSM Nicolae Solomon şi Cristian Ban au avut indemnizații de 9.000 de euro pe lună în vreme ce magistratul Florin Deac de doar 8.400 de euro pe lună, mai arată sursa citată care invocă declarațiile de avere ale acestora din 2019 pentru anul 2018.