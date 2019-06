Declaratiile lui Florin Salam, dupa ce a fost surprins in metrou intr-o ipostaza neobisnuita. „Eram putin piscat”

Florin Salan a postat un mesaj pe contul de socializare, in urma speculatiilor care s-au facut dupa ce a fost surprins circuland cu metroul, intr-o stare nu foarte buna. Manelistul a tinut sa precizeze ca nu era drogat si putin „piscat”.

„Tin sa va anunt, nu-i rusine sa mergi cu metroul. Eram putin piscat si am zis sa plec cu metroul, asta nu insemna ca eram drogat, cum se scrie prin presa si pe retelele de socializare. Va iubesc fanii mei! Dar copilul ala nu a filmat cand faceau toti poze cu mine, m-a prins in postura aia. Sper ca ai facut bani. Doamne ajuta. Va rog toti fanii mei sa distribuiti toti”a fost prima reactie a lui Florin Salam, dupa ce a fost vazut la metrou.

Si Roxana Dobre, sotia cantaretului a facut declaratii despre acest subiect. „Nu are rabdare sa mai astepte sa vina masina dupa el, la aeroport, ca sa ajunga acasa. De fiecare data se grabeste sa ajunga la metrou ca sa nu mai piarda timp in trafic. Asa ca urca in metrou si vine acasa. Nu inteleg de ce e lumea atat de mirata si de ingrijorata ca merge el cu metroul. Noi facem adeseori asta, dar de fiecare data incercam sa fim cat mai discreti, nu simtim nevoia sa ne expunem. Suntem oameni normali, facem lucruri normale”, a spus Roxana Dobre pentru WowBiz.

Roxana Dobre si Florin Salam, relatie zbuciumata

Relatia dintre Florin Salam si Roxana Dobre nu a fost tot timpul una in care sa fie totul roz. De altfel, scandalurile dintre cei doi sunt cunoscute in showbiz-ul romanesc, dar, de fiecare data, Florin si Roxana au reusit sa treaca peste ele, iar acum, de ceva vreme, relatia lor pare sa fie doar ”lapte si miere”. ”Toata lumea vrea sa o indeparteze de mine, dar nu o sa reuseasca. Eu, in primul rand, o iubesc. Orice persoana pe care o tin langa mine, eu - ca lider, pentru ca eu sunt lider, eu daca spun ceva, inseamna ca il locul acela sunt lider - nu imi tin niciodata persoane langa mine pe care nu le iubesc. Eu, daca o tin pe Roxana, o tin ca o iubesc, Roxana imi apartine, e viata mea, e mama copiilor mei, e frumusetea mea”, spunea artistul care, de curand, a anuntat-o ca isi mai doreste un copil de la ea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.