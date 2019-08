Declaratiile oficiale ale lui Gheorghe Dinca, privind cazul Alexandrei Macesanu! Monstrul din Caracal a oferit detalii lugubre

gheorghedinca

Ies la iveala noi detalii in cazul Caracal. Gheorghe Dinca ar fi facut declaratii cutremuratoare in fata procurorului Liviu Vasilescu, pe 28 iulie.

Pe 24 iulie, in jurul orei 10:00, Gheorghe Dinca a vazut-o pe Alexandra Macesanu pe marginea strazii in comuna Dobrosloveni, el intorcandu-se de la Osica, acolo unde fusese sa lase o piesa de masina unei persoane. A luat-o pe Alexandra in masina si ar fi intrebat-o daca cunoaste fete care intretin relatii intime pe bani.

Dupa care, sustine ca a aruncat din mers telefonul pe care i-l luase tinerei de pe bancheta din spate, asta dupa ce a lovit-o, iar fata a ramas cu capul rezemat de scaun. I-a aruncat telefonul intr-un loc din zona stadionului, peste un gard.

Gheorghe Dinca a afirmat ca, dupa ce a rapit-o, i-a dat Alexandrei sa bea o cafea si a doua zi, fata i-a dat un numar de telefon sa sune ca sa spuna de ea ca e la o prietena. Apoi, dupa ce Alexandra Macesanu i-a spus ca se simte rau, l-a rugat sa se duca sa-i cumpere medicamentele.

Dinca insa, a declarat ca a uitat sa ia medicamentele si a fost doar la cumparaturi.

Insa, in acest timp, Gheorghe Dinca a fost filmat de camerele de supraveghere aruncand ceva peste un gard.

"Nu am luat de la fata vreo bratara rosie pe care sa o fi aruncat in vreo curte. Nu imi amintesc acest lucru. Nu imi amintesc sa fi plecat spre Craiova in acea zi", a spus Gheorghe Dinca in fata procurorului, potrivit Antena3.

Apoi, intre orele 9-12, Gheorghe Dinca a spus ca a fost in oras si a baut un ceai, dupa ce a legat-o pe Alexandra Macesanu cu sfoara la maini si la picioare si ii pusese o banda pe ochi.

Pana in acest moment, nu s-a auzit nimic in spatiu public de acea bratara rosie.

"Am intrat in casa si am deschis usa si am observat ca fata se dezlegase de la pat si umbla legata la picioare, avand telefonul in mana", a mai fi spus acesta. Apoi, Gheorghe Dinca ar fi precizat ca a avut loc o altercatie si, dupa ce a lovit-o, Alexandra Macesanu a cazut langa o masa. In continuare, inculpatul ar fi vazut ca fetei ii curgea sange din nas si din urechea dreapta.

"Am observat ca misca un picior ca un spasm... m-am panicat si nu m-am gandit sa chem ambulanta", ar fi continuat acesta. Apoi, la doua ore dupa si-a dat seama ca fata a murit si ca a sunat la 112, a invelit-o intr-o husa de pat cu elastic si a asezat-o in butoi, in picioare si i-a dat foc, a sustinut Gheorghe Dinca in fata procurorului. Pentru ardere, acesta ar fi folosit lemne, carpa imbibata cu motorina, resturi din curte, o punga cu vaselina si un carton de smoala. De asemenea, a mentionat ca focul a ars pana la ora 20.

