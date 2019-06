Declaratiile pe care Oana Zavoranu nu le-a mai facut despre sotul ei. „Putea sa aleaga alta cale, sa plece de langa mine”

oana zavoranu

Oana Zavoranu a facut dezvaluiri despre relatia pe care o are cu sotul ei, Alex Ashraf. Vedeta a vorbit deschis despre partenerul ei de viata.

Oana Zavoranu a facut declaratii despre mariajul ei la emisiunea Agentia VIP, de la Antena Stars.

„Daca mi-ar zis mie cineva, vreodata, ca voi ramane cu acest om pe care il dadeam afara pe usa si imi intra pe geam… Nu as fi crezut ca poate avea atata influenta asupra mea. Treceam printr-o perioada mai intunecata. Si nu mai credeam in dragoste. Poate intr-o aventura, dar nu in iubire. Nu credeam ca poate fi el stalpul de care aveam nevoie. A fost foarte perseverent. Voi stiti doar 10% din lucrurile pe care i le-am facut”, a spus Oana Zavoranu.

Vedeta a vorbit si despre testele prin care a trecut Alex.

„Nu ar fi fost bine daca aborda varianta macho cu mine. A gandit foarte bine, rabdator, perseverent, deoarece doar asa poti imblanzi fiara. A avut abilitatea de a vedea in viitor mai bine decat mine, care eram tulbure atunci. Nu imi faceam planuri de termen lung, dar el a reusit. A functionat la capacitate maxima.

Toata lumea imi spune ca m-am schimbat mult, in bine. Imi ofera iubire pura. A trecut un test. A avut niste milioane de euro pe care le-a luat de la banca. Putea sa aleaga alta cale, sa plece de langa mine. Dar nu a facut-o, a demonstrat ca ma iubeste, am zis „wow”. Este un barbat unul la un milion”, a precizat ea.

„Alex ma suporta foarte bine. Norocul nostru este ca, atunci cand este unul nervos, celalalt nu este. Stie sa ma ia, are gesturi care ma calmeaza. Il mai cert cand ma mai ia la misto, dar apoi ne apuca rasul. Mai am eu niste chestii… de exemplu, o faza ca a lui Mrs. Bean, cand ii palesc una peste cap. Ii mai pun piedica. De-ale mele”, a incheiat Oana Zavoranu.

Oana Zavoranu, in varsta de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. A fost actrita, cantareata si moderatoare TV. A fost casatorita cu Pepe, de care a divortat cu mare scandal. In prezent, Oana Zavoranu este maritata cu Alex Ashraf.

