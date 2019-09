Deconturi ilegale din bani publici - Fost internațional roman in vizorul Curții de Conturi

Curtea de Conturi a descoperit nereguli în gestiunea clubului Farul, unde Ciprian Marica este finanțator. Potrivit raportului, clubul a decontat ilegal 247.985 de lei (aproximativ 52.000 de euro) din sumele primite de la bugetul Consiliului Județean Constanța. Gazeta publică azi date noi din gestiunea clubului.

În vara lui 2018, fostul internațional Ciprian Marica a devenit finanțatorul clubului Farul. El a anunțat că va susține echipa, dar că nu este dispus să-și riște averea și că așteaptă sprijinul autorităților locale.

În ianuarie 2019, Marica anunța că a injectat 400.000 de euro în club, din banii săi.

În mai 2019, Marica scria pe Facebook că autoritățile locale nu l-au ajutat “cu nimic din ce mi s-a promis”, acuzând Primăria și Consiliul Local

Acum, un raport al Curții de Conturi informează că Asociația Sportivă Club Sportiv Farul a decontat ilegal 52.000 de euro din banii primiți de la Consiliul Județean

"Am fost nevoit să duc de unul singur un proiect atât de important pentru comunitate și pentru orașul Constanța. Am încredere în oameni, poate că acesta este unul dintre defectele mele, poate unii cred ca am fost naiv”, scria Marica pe 30 mai, într-o postare pe o rețea de socializare.

La nici patru luni distanță, Curtea de Conturi a anunțat că una dintre societățile folosite de Marica pentru administrarea clubului Farul a comis nereguli în privința banilor publici pe care i-a primit de la Consiliul Județean:

“Din suma totală de 835.757,26 de lei (aproximativ 176.000 de euro), acordată de la bugetul județului pentru ACSC Farul Constanța, suma de 247.985 de lei a fost decontată nelegal, pentru achitarea cheltuielilor aferente unor activități pentru care nu au fost prezentate documente justificative care să certifice realitatea desfășurării acestora în cadrul proiectului pentru care s-a obținut finanțarea nerambursabilă”.

Contactat de Gazetă pentru a comenta informația, Marica a declarat că “nu s-a întâmplat nimic. Doamnele de la Curtea de Conturi au zis că nu recunosc niște plăți. Adică transportul echipei. Ele spun că facturile sunt în serie. Mă rog, nu au ce să-mi facă. Trebuie să le demonstrăm că nu au dreptate. Au făcut un raport, l-am contestat”.

CANTONAMENT ÎN TURCIA. JUCĂTORI: "NU AM FOST ÎN TURCIA"

Surse din club susțin, însă, că plățile pentru transportul echipei, menționate de Marica, nu sunt singurele operațiuni controversate efectuate în club de la venirea fostului internațional:

“Există un cantonament în Turcia, la Lara, pentru care s-a decontat în decembrie 2018 suma de 18.000 de euro pe aceeași societate menționată în raportul Curții de Conturi. Ei au decontat un cantonament făcut de echipa de la Liga 4, dar nimeni de la acea echipă nu a mers de fapt în cantonament”.

Gazeta a intrat în posesia unei liste interne cu 37 de persoane pentru “cantonament Turcia decembrie 2018”, așa cum sună titlul documentului. Pe listă sunt 33 de jucători, doi antrenori, un medic și un magaziner, toți de la echipa a doua, aflată în liga a patra.

Iritat, Marica neagă, însă, că banii plătiți către mama sa de entitatea finanțată de Consiliul Județean Constanța ar fi sume de la bugetul public:

“Sunt bani privați. Am documente. Ei încearcă să speculeze că am luat banii de la consiliu. Eu dau bani să fac o treabă și îmi iau 100.000 de lei? Eu bag sute de mii de euro ca să-mi întorc o sută de mii de lei înapoi!?”