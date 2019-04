Dedeman a preluat The Office de la dezvoltatorii proiectului, NEPI Rockcastle și Ovidiu Șandor

Cel mai important pol de business din Cluj-Napoca, proiectul The Office, va fi preluat de Dedeman de la dezvoltatorii proiectului, NEPI Rockcastle și Ovidiu Șandor, contractul fiind semnat, anunță un comunicat potrivit mediafax.

„Suntem încântați de faptul că proiectul The Office va fi preluat de un grup antreprenorial puternic, cu capital românesc. Este o garanţie pentru administrarea şi evoluţia proiectului şi reprezintă, totodată, un angajament pe termen lung faţă de chiriaşii noştri care vor avea un partener de nădejde. Încheierea acestei tranzacții ne va permite să ne concentrăm pe investițiile actuale din ISHO și să ne lărgim orizontul pentru a putea identifica noi investiții”, precizează Ovidiu Şandor.

“Tranzacționarea proiectului The Office este un prim pas relevant în programul de vânzare al activelor care nu mai fac parte din strategia curentă a Nepi Rockcastle, de concentrare pe centre comerciale dominante. The Office este un proiect deosebit și ne bucurăm că va rămâne în continuare în proprietatea unui investitor dedicat planurilor de dezvoltare ale României. Am remarcat de asemenea dovada lichidității pentru piețele regionale importante din România prin interesul manifestat de investitori pentru The Office. Portofoliul de birouri cu care rămânem în București și Timișoara se bucură de asemenea de interes foarte bun din partea pieței astfel încât analizăm oportunitatea vânzării acestui portofoliu în perioada următoare.” – declară reprezentanții NEPI Rockcastle.

The Office a fost lansat în plină criză economică, fiind una din puținele dezvoltări din acea perioadă, realizat în trei faze și finalizat în 2017. Cu o suprafață închiriabilă de aproape 60.000 mp și o rată de ocupare de 100%, proiectul a devenit un reper pentru Cluj-Napoca și Transilvania fiind primul ansamblu de birouri din regiune care respectă cu adevărat standardele internaționale pentru clasa A, în ceea ce privește conceptul, dimensiunea, calitatea, facilitățile, parcajele și eficiența energetică. De altfel, The Office are una din cele mai ridicate certificări de clădire verde la nivel national, BREEAM Excellent.

Concretizarea interesului Dedeman pentru The Office Cluj-Napoca, cel mai mare complex de birouri de clasă A din Cluj şi una din cele mai mari investiţii realizate în ultimii ani în Transilvania, întăreşte ideea conform căreia orașele secundare oferă oportunități de business reale.

“Această tranzacție marchează încă un pas important în strategia noastră de investiții. Proiectul The Office reprezintă o alegere ideală pentru Dedeman și ne-a convins atât prin localizarea sa într-unul dintre cele mai importante și dezvoltate orașe ale țării, cât și prin standardele înalte de calitate și sustenabilitate pe care le îndeplinește. Prin continuarea achizițiilor pe piața imobiliară locală ne dorim totodată să consolidăm încrederea tuturor antreprenorilor români și să le insuflăm curajul de a-și susține marile aspirații”, declară Dragoș Pavăl, Președintele Dedeman.

NEPI Rockcastle este investitor de real estate in Europa Centrala si de Est, listat la Busa de Valori din Johannesburg (JSE) si Euronext Amsterdam si detine rating-ul „Investment-grade” acordat de catre companiile de rating Standard & Poor’s (BBB) si Fitch (BBB). Cu un portofoliu de peste 5,9 miliarde euro, NEPI Rockcastle este prezent in 9 tari din regiune si detine o pozitie puternica pe piata din Romania prin centrele comerciale detinute (printre care Mega Mall, Promenada, City Park Constanta, Shopping City Sibiu) si portofoliu de birouri in locatii cheie in Bucuresti cat si in inima Timisoarei.

Ovidiu Şandor este un antreprenor din Timişoara, fondator și CEO al firmei dezvoltări imobiliare Mulberry Development, cunoscută la nivel naţional în special pentru dezvoltarea cu succes a proiectelor City Business Centre Timişoara, The Office Cluj Napoca și ISHO, un proiect imobiliar mixt, premiat, în curs de dezvoltare în Timișoara, compus din 1.200 de apartamente, 50.000 mp de birouri de nouă generație și un mix de servicii.

Dedeman este o companie din grupul Pavăl Holding, care activează pe piața din România în domenii precum retail, imobiliare, industrie, agricultură, logistică și piața de capital. Dedeman este lider pe piața de bricolaj începând din anul 2010, iar în prezent deține o rețea de 49 de magazine la nivel național și peste 10.000 de angajați.