Dedicatii pentru interlopi facute de consilierul primarului

Ionut Nasleu, consilierul primarului Timisoarei Nicolae Robu, a fost filmat in timpul unei petreceri dintr-un club de manele in momentul in care da dedicatii pentru mai multi interlopi din oras. Potrivit presei locale, consilierul este extrem de generos si ii plateste pe lautari in euro. Potrivit jurnalistilor la petrecerea respectiva s-a mai aflat si un alt consilier personal al primarului Robu, care a si fost cameraman de ocazie. Consilierul primarului Robu apare si in mai multe fotografii publicate pe alaturi de Lucian Boncu, un interlop condamnat recent pentru amenintari. Primarul Timisoarei RISCA dosar penal dupa ce a taiat cablurile si a lasat orasul fara internet si semnal TV Nicolae Robu, ...