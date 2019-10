Deea Maxer a nascut! Vedeta a devenit mama pentru a doua oara

In urma cu putin timp, Deea Maxer a adus pe lume cel de-al doilea copil al ei, o superba fetita.

Deea Maxer s-a dus la spital, pentru a o aduce pe lume pe fetita ei, inca de ieri seara. Si-a facut bagajul si s-a pregatit intens, pentru a se asigura ca totul va iesi ca la carte. Al doilea ei copil a venit pe lume prin cezariana, in dimineata zilei de vineri.

Deea si Dinu Maxer, parinti pentru a doua oara

Dinu Maxer a oferit si primele declaratii, despre venirea pe lume a fetitei lui, care poarta un nume cu adevarat inedit: Maysa!

„Deea e bine, Maysa este foarte bine. Suntem extenuati inca, evident. Poti sa faci o suta de pregatiri si sa-ti fixezi anumite chestii, de obicei viata face cum vrea ei. Asa ca, in jurul orei 2 jumate, m-a strigat Deea sa vin, ca i s-a rupt apa. Intamplarea a facut sa am si eu o problema digestiva. N-a fost atat de simplu! La ora 6 si ceva, Deea a rezistat si in momentul cand a venit doctorita, a facut si operatia. (...) Deea are o problema cu varice care, pentru un chirurg, este probabil cea mai mare provocare. Si atunci a fost cu emotii”, a declarat Dinu Maxer, la o emisiune TV.

Dinu Maxer a dezvaluit si detalii despre bebelusa lui, care a venit pe lume in urma unei operatii destul de dificile, una la care Deea Maxer a recurs de nevoie, din cauza unor probleme de sanatate.

„S-a nascut la ora 6 si 50 de minute. Inaltimea nu o stiu, kilogramele sunt 3.200, ceea ce e fantastic pentru ca a crescut in ultimele doua saptamani mai mult de jumatate de kilogram!”, a mai spus Dinu Maxer.

