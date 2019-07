Deea Maxer a slabit sase kilograme, dupa ce sotul i-a facut reprosuri. „Nu aveam aceeasi placere sa ma uit la ea”

Deea Maxer a slabit cateva kilograme si este foarte fericita. Vedeta a trecut la regim dupa ce sotul sau, Dinu Maxer, i-a atras atentia asupra felului in care arata.

Deea Maxer a slabit sase kilograme si este foarte fericita cu acest lucru. La fel si partenerul ei de viata, cantaretul Dinu Maxer, cel care a pus-o sa slabeasca.

„Asa sunt eu critic. Romanii nu apreciaza colacul, poate doar la mare. Nu vreau sa am de ce sa apuc. Deea este perfecta asa cum este, dar cu sase kilograme in plus nu aveam aceeasi placere sa ma uit la ea”, a spus Dinu Maxer la emisiunea „Cool Summer Nights”.

In urma cu cateva zile, la emisiunea „Star Matinal e pe Val”, artista a explicat care este regimul ei.

„Am slabit 6 kilograme. Nu mananc decat un shake proteic cu lapte de migdale dimineata. Pranzul consta intr-o supa si o salata si pepene seara, daca mai apuc si dansez in fiecare seara. Am vrut sa slabesc, pentru ca am un sot care imi spunea ca m-am pufosit, asta era reprosul lui”, afirma Deea Maxer.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.