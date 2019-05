Deea si Dinu Maxer au dezvaluit sexul bebelusului lor

Deea Maxer este insarcinata in patru luni, iar acum a dezvaluit si sexul bebelusului pe care il poarta in pantece.

In urma cu ceva timp, Deea Maxer marturisea ca isi mai doreste un copil insa sotul ei nu a vazut aceat gand cu ochi buni. Bruneta i-a batut apropouri si in public, dar el nu s-a lasat induplecat. Cel putin pana acum… Deea Maxer va deveni mamica pentru a doua oara!

Atat ea cat si sotul ei sunt in culmea fericirii, iar acum Deea si Dinu Maxer au dezvaluit si sexul bebelusului.

”E rozzz!

E fetita!

Ne-a binecuvantat Dumnezeu!

Suntem cei mai fericiti, a marturisit Deea Maxer pe contul ei de Facebook.

„Inainte sa raman insarcinata, am visat ca am in casa o fetita Eva. Asadar vom avea in casa o fetita. Ii vom spune ori Elisa, ori Daiana, ori Maisa. Maisa Eva Maxer, nu suna bine?! Dar vom hotari abia dupa ce o vom vedea daca i se potriveste numele Maisa”, a declarat Deea Maxer la Teo Show.

Deea si Dinu Maxer s-au casatorit pe malul marii

Au trecut 10 ani de cand Dinu si Deea s-au casatorit, pe malul marii. Au avut parte de o nunta furtunoasa, la propriu, dar si cu striptease din partea mirelui. Cei doi insa se mai gandesc, din cand in cand, si la divort… in gluma, bineinteles!

”Tot glumesc cu Dinu si ii zic, ce ar fi sa bagam noi divort, sa ne anuntam inainte parintii sa nu faca infarct acasa, divortam, poate o sa am si eu emisiunea mea, tu la alta emisiune pe un alt post de TV, facem cariera, bani, apoi ne impacam”, a fost replica sotiei lui Dinu Maxer.

Motive reale de divort sustin ca n-au avut, si nici ispite care sa le devina amanti. Cei doi si-au expus parerile: ”Mie nu mi-a iesit niciodata in fata un ispit, adica n-am vazut niciodata un barbat misto la care sa ma uit ca si cum l-as avea ca partener sau amant, niciodata!”

”Niciodata nu m-am gandit la o chestie sexuala, nicidecum. Iar legat de femei, am o poanta draguta, avand in vedere ca intre mine si Dinu sunt 16 ani diferenta, amanta potrivita pentru barbatul meu inca nu s-a nascut. Eu le imbin pe toate asa ca nu cred ca exista vreo tentatie pentru el, decat eu, evident”, mai spune Deea.

