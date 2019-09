Defectele pigmentare au la baza inflamație care are nevoie de 2 ani pentru a disparea, in condițiile unei lipse totale de expunere la soare

În urma unor leziuni locale, a dezechilibrelor hormonale sau folosirii de anticoncepționale hormonale, a folosirii locale a unor substanțe fotosensibilizante sau a tratamentului cu medicamente fotosensibilizante, în anumite zone din tegument se hiperactivează sau crește numărul unor celule numite melanocite și vor sintetiza în acele locuri o cantitate crescută de pigment melanic, ducând la apariția hiperpigmentărilor, potrivit 360MEDICAL.ro.

În cazul defectelor de pigmentare, prevenirea este cel mai bun tratament pentru că, odată apărute, necesită terapii complexe și de durată. Iar când se ajunge la rezultatul dorit, pacientul va trebui să fie foarte conștiincios cu tratamentele de întreținere şi cu îngrijirile acasă, căci orice clipă de neatenţie îl poate costa reapariţia unei hiperpigmentări.

Sunt multe situații în care defectele de pigmentare nu pot fi complet prevenite, existând o predispoziție constituțională către pigmentări neuniforme. În plus, intervine factorul vârstă. După 50 de ani, observăm că bronzul nu mai este uniform ca în tinerețe, apar lentigine, pistrui pe față, brațe sau gât. Dar cu un plus de atenție și cu îngrijiri riguroase, cu o protecție solară adecvată, sigur vor minimaliza aceste neajunsuri.

Care este substratul morfologic al apariției defectelor de pigmentare?

În urma unor leziuni locale (arsuri solare, epilat prea agresiv cu ceară, tăieturi), a dezechilibrelor hormonale sau folosirii de anticoncepționale hormonale, a folosirii locale a unor substanțe fotosensibilizante sau a tratamentului cu medicamente fotosensibilizante (antibiotice, neuroleptice), în anumite zone din tegument se hiperactivează sau crește numărul unor celule numite melanocite și vor sintetiza în acele locuri o cantitate crescută de pigment melanic, ducând la apariția hiperpigmentărilor. Această activare exacerbată a melanocitelor se datorează unei reacții inflamatorii care apare la nivelul lor, iar această inflamație, pentru a dispărea, are nevoie de 2 ani, în condițiile unei lipse totale de expunere la soare. Din această cauză, odată apărute petele, chiar dacă sunt tratate corect și ulterior folosești protecție solară, ele reapar. Este suficient să uităm o dată crema cu SPF, ca produsul folosit să nu fie de calitate sau am iritat/traumatizat din nou pielea în locurile sensibile (de exemplu, am paciente care au făcut hiperpigmentări după un gomaj prea agresiv realizat acasă).

Ce este de făcut? Este o luptă pierdută?

Nici pe departe, dar sunt terapii pe termen lung și mai ales trebuie permanentă atenție la îngrijirile la domiciliu și stilul de viață.

• Evitați să stați la soare la orele nepotrivite și fără protecție adecvată.

• Evitați să vă traumatizați pielea chiar și cu gesturi care par banale, cum ar fi epilatul cu ceară, extracțiile de coșuri făcute acasă, gomajul cu cafea, mălai și alte produse mult prea abrazive.

• Evitați să vă faceți singure acasă microdermabraziune, peelinguri chimice sau alte exfolieri cu tot felul de aparate sau perii apărute! Orice mică greșeală = o pată!

• Dacă urmați orice fel de tratament medicamentos, citiți prospectul pentru a vedea dacă este fotosensibilizant și dacă nu v-ați lămurit, întrebați medicul dermatolog.

• Nu ieșiți din casă fără cremă cu SPF, chiar și pentru drumuri scurte! În oraș, este necesar SPF 30, iar la plajă SPF 50.

• Tratamentele lunare la cabinetele de cosmetică sunt vitale deoarece ele pregătesc pielea pentru a-i crește capacitatea de apărare în fața razelor UV și asigură un bronz uniform. Tratamentele după expunerea la soare refac starea de hidratare, asigură antioxidanții necesari pentru a neutraliza radicalii liberi rezultați în urma expunerii la soare și tratează petele. Pe de o parte, pielea pigmentată este exfoliată prin mijloace mecanice (microdermabraziune) sau cu ajutorul unor peelinguri chimice ușoare, iar pe de altă parte se oprește producția de melanină în zonă.

• Nu uitați de medicul dermatolog. El poate face lucruri minunate pentru voi:

o mezoterapie cu substanțe special pentru “decolorarea” petelor și echilibrarea sintezei de melanină

o microneedling cu un mix mezoterapeutic de albire

o peelinguri chimice, de la cele ușoare cu AHA la cele medii (imi place foarte mult un peeling format din AHA, retinol și vit. C). Pentru tenul cu defecte de pigmentare nu se indică peelinguri puternice, ci peeling cu impact cel mult mediu pentru a nu accentua inflamația.

o tratarea petelor direct cu IPL

o injectarea cu PRP (plasma îmbogățită cu trombocite) după peeling sau microneedling, cu efect local de albire

o stabilirea unui regim de îngrijire corect, ce trebuie urmat acasă. Dimineața, este indicată o cremă hidratantă și cu efect de blocare a sintezei de melanină + cremă cu SPF. Seara, alegem o cremă corectoare a petelor, cu retinoizi, vitamina C, AHA, polifenoli, arbutin, acid tramexanic sau combinații ale acestora.

o În cazurile rezistente la tratament, se poate folosi combinația microneedling + peeling, în aceeași sedință.

o Radiofrecvența fracționată este un bun tratament pentru pete, dar și antiaging.

o Pentru defectele localizate (lentigine, keratoze actinice, keratoze seboreice), se poate folosi cu mare succes dispozitivul Plasmapen.

Toate aceste tratamente se realizează doar după un consult amănunțit și după o discuție cu medicul, în care pacientului i se prezintă soluția cea mai bună în cazul său, precum și indicațiile post procedură, dar și riscurile, dacă pașii nu sunt respectați.