Deficitul bugetar al SUA a depasit 1.000 de miliarde de dolari

Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari în primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decât veniturile obţinute din colectarea taxelor, transmit Reuters şi AP, conform agerpres.ro.

Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat că deficitul bugetar în august a totalizat 200 miliarde de dolari, comparativ cu 214 miliarde de dolari în august 2018. Analiştii se aşteptau ca deficitul să ajungă luna trecută la 195 miliarde de dolari.

Scandal TOTAL în ALDE - Marian Cucșa sare la gâtul lui Varujan Vosganian: 'Mi se pare o lipsă totală de respect față de fiecare coleg de partid'



Cheltuielile federale au scăzut cu 1% în august, la 428 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au urcat cu 4%, la 228 miliarde de dolari.



Experţii se aşteaptă la un excedent în septembrie, ceea ce ar putea duce la scăderea uşoară a deficitului pe 2019 sub nivelul de 1.000 de miliarde de dolari.



Autorităţile estimează că în acest an deficitul bugetar se va situa la 960 miliarde de dolari, faţă de 779 miliarde de dolari în urmă cu un an. De asemenea, deficitul bugetar ar urma să depăşească 1.000 de miliarde de dolari în 2020 şi să nu scadă sub acest nivel în următorul deceniu.