Deficitul comercial al Romaniei a crescut cu un miliard de euro in primele noua luni, pana la 13 mld. €

Deficitul balanţei comerciale a României (FOB/CIF) a crescut, în primele nouă luni, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, cu 998,5 de milioane de euro (7,65%), până la valoarea de 13,058 miliarde de euro, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, exporturile FOB au însumat 44,810 […] The post Deficitul comercial al României a crescut cu un miliard de euro în primele nouă luni, până la 13 mld. € appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.