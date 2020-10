Deficitul comercial al Romaniei a crescut in primele opt luni ale anului

Deficitul balanţei comerciale a României (FOB/CIF) a crescut, în primele opt luni, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, cu 642 de milioane de euro, până la valoarea de 11,516 miliarde de euro, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În perioada 1 ianuarie – 31 august 2020, exporturile FOB au însumat 38,739 miliarde de euro, […] The post Deficitul comercial al României a crescut în primele opt luni ale anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.