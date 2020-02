DEFILAREA vedetelor la Oscar 2020 va fi in direct - Care este postul care va transmite evenimentul live

Postul de televiziune E! va transmite în direct, în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00.00, sosirea vedetelor pe covorul roşu la ediţia 2020 a premiilor Oscar, care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit news.ro.

Ryan Seacrest şi Giuliana Rancic vor prezenta în direct nominalizaţii la premiile Oscar.

Evenimentele vor fi dezbătute şi în emisiunile difuzate din New York "E! News" şi "Pop of the Morning", urmată de "Daily Pop" şi "Nightly Pop".

E! va prezenta evenimentele pe multiple platforme, în mediul digital şi pe reţelele de socializare.

Luni, de la ora 2.30, telespectatorii vor putea vedea pe E! cele mai spectaculoase ţinute de pe covorul roşu de la ediţia din 2020 a Premiilor Oscar.

Miercuri, după transmisiunile în direct, E! va difuza emisiuni în cadrul cărora, prezentatorii vor comenta toate momentele importante ale transmisiunilor, cele mai impresionante ţinute, interviuri cu câştigătorii, imagini de la petrecerile de după decernarea premiilor dar şi scene din culise.