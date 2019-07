Definitivat 2019 - rezultate la Iasi inainte de contestatii

Definitivat 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Promovabilitatea este de 75,9%, ceea ce inseamna ca un numar de 274 de candidati au obtinut note mai mari sau egale cu 8. Au fost obtinute 4 medii de 10: o medie la educatie vizuala si 3 la educatoare. Contestatiile se depun conform calendarului, la centrul de examen, si anume la Colegiul National "Emil Racovita", dupa urmatorul program: miercuri, 31.07.2019, in intervalul orar 9,00-20,00 joi, 1.08.2019, in intervalul orar 9,00 - 14,00. Contestatia se depune personal, pe baza actului de identitate. Candidatii pot contesta doar nota la proba scrisa, cu precizarea ca aceasta, in urma contestatiei, poate sa creasca sau sa scada. Rezultatele finale se vor afisa in ziua de 5 august 2019, la ...