Definitivat 2020: Rata de promovare a crescut dupa contestatii la 72,45%

Peste 4.300 de candidati au obtinut definitivarea si dreptul de practica in invatamantul preuniversitar in sesiunea 2020, potrivit rezultatelor finale afisate luni, ci zi mai devreme fata de calendarul initial. Rata finala de promovare a examenului national pentru definitivare in invatamant, dupa solutionarea contestatiilor, este 72,45% (in crestere cu 3,28%, comparativ cu rezultatele initiale - 69,17%).