Degringolada romaneasca la Bruxelles. Cum si-a riscat Romania credibilitatea pe plan extern si cine raspunde

Dupa ce vestea ca Laura Codruta Kovesi a primit si votul de incredere al Consiliului Uniunii Europene s-a asezat si entuziasmul unora, pe de o parte, si resentimentele altora, pe de alta parte, s-au consumat, am putut vedea in toata splendoarea ei degringolada in care Romania isi joaca credibilitatea pe plan extern, intr-o epoca in care calculele geopolitice sunt esentiale.