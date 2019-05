Degringolada totala la Politehnica Iasi. Pleaca jumatate de echipa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lotul Politehnicii Iasi va suferi in aceasta vara o schimbare serioasa dupa ce mai multi jucatori vor parasi dealul Copoului. Pe langa jucatorii care nu au confirmat si care nu mai sunt doriti, echipa ieseana ar putea pierde mai multi jucatori importanti: Sin, Sanoh, Qaka sau Nascimento. Scandalul continua la Poli Iasi. Cioinac reactioneaza dupa atacul dur al lui Ambrosie: "Nu sunt doar jucatorii de vina atunci cand echipa merge prost" Sin si Qaka au ajuns deja la un acord cu Sepsi Sf. Gheorghe, unde sunt sanse mari sa ajunga si antrenorul Flavius Stoican, in cazul in care nu va ajunge astazi la un acord cu conducerea clubului iesean. Si Moussa Sanoh a semnat deja cu alta echipa, mijlocasul gruparii iesene urmand sa jo ...