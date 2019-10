Delegatia Armatei Romaniei, prezenta la ceremonia de deschidere a celei de-a 7-a editii a Jocurilor Militare Mondiale CISM

"Prin faptul că cei mai buni sportivi din forțele armate din peste 100 de țări se reunesc din prietenie și respect, stabilesc un exemplu excelent al puterii sportului de a aduce toți oamenii într-o competiție pașnică", a declarat președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, într-un video înregistrat.

"Sportul întotdeauna construiește poduri, sportul nu ridică niciodată ziduri. În acest spirit, le doresc tuturor sportivilor cele mai bune ganduri pentru aceste Jocuri Mondiale de vară militare", a adăugat el.

Delegația Armatei României a participat vineri, 18 octombrie, la ceremonia de deschidere a celei de-a 7-a editii a Jocurilor Militare Mondiale CISM ce a avut loc la Centrul Sportiv Wuhan.Jocurile au fost deschise de catre Secretarul general al Comitetului Central al PCC, președintele Consiliului de stat și președintele Comisiei Militare Centrale Xi Jinping.In cadrul ceremoniei a fost prezentata civilizația antică a națiunii și o ofertă de prietenie pentru intreaga lume.Președintele chinez Xi Jinping a deschis oficial jocurile, spunând: „Acum declar deschis Jocurile Mondiale Militare din 2019”.Pe un stadion cu aproape 60.000 de spectatori, ceremonia de deschidere a început cu parada a 109 delegații. Echipa Chinei a avut 553 de oameni si a fost condusă de purtătorul de drapel - jucătorul de baschet profesionist retras Wang Zhizhi.În următoarele nouă zile, un număr record de 9.308 de militari, dintre care 67 de campioni mondiali și olimpici, vor concura în 27 de sporturi pentru 329 de medalii de aur, sub deviza Jocurilor din acest an „Împărtășește prietenia, construiește pacea”.În afară de fiorul sporturilor olimpice mai obișnuite, cum ar fi fotbalul, înotul și baschetul, Jocurile Mondiale Militare oferă competiții precum parașutism, pentatlonul aeronautic și militar, oferind publicului o experiență nouă și plină de emoții.Dupa ce toți sportivii s-au adunat în centrul stadionului, s-a cântat imnul național al Chinei și imnul CISM.Steagul național al Republicii Populare Chineze și steagul Consiliului Internațional al Sporturilor Militare (CISM) au fost aduse pe stadion si arborateXu Qiliang, președintele comitetului organizator al Jocurilor Mondiale Militare din 2019 și vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Comunist din China, a adresat un calduros bun venit sportivilor, antrenorilor și oaspeților din toate națiunile.Herve Piccirillo, președintele CISM, a spus în limba franceză, în discursul său, că a fost plin de bucurie, mândrie și speranță, văzând delegațiile la Wuhan sub semnul CISM.El a spus că este fericit pentru ca sportivii duc mai departe valorile CISM, inclusiv rezistența, curajul, spiritul de echipă, fraternitatea militară, angajamentul și serviciul pentru națiunile lor.Intr-o lume a incertitudinilor, la jocuri s-a simțit plin de speranță vazand atatea natiuni impreuna si a transmis un mesaj de fraternitate, solidaritate, toleranță și prietenie întregii lumi.De asemenea, Bach a spus că evenimentul a venit într-un moment foarte special pentru China, deoarece este cea de-a 70-a aniversare a Republicii Populare Chineze și a adăugat că „aș dori să îl felicit pe președintele Xi și pe toți chinezi”.Jucătoarea de volei din echipa Chinei Yuan Xinyue a depus jurământul în numele tuturor sportivilor.Spectacolul a continuat timp de 50 de minute, cu un program intitulat „Torța păcii”, care a implicat mii de interpreți, proiecție pe scară largă și tehnologii LED și un stadion tridimensional construit pe un teren de fotbal.Spectacolul a sărbătorit o parte din cele mai mari teorii militare din China - arta războiului de la Sun Tzu, filozofia armoniei și a unității și cele treizeci și șase de stratageme - precum și arta sa antică, Marele Zid și drumul mătăsii.Spectacolul a continuat cu o concentrare asupra unității în lumea modernă, afișând realizările forțelor armate ale Chinei în reformele militare, precum și inițiativa centurilor și drumurilor care leagă lumea. De asemenea, a susținut viziunea construirii unei comunități cu un viitor comun pentru omenire.Printre interpreți s-au numărat renumitul pianist Lang Lang, vedeta de film de acțiune din Hong Kong, Jackie Chan și cântărețul chinez american Leehom Wang.La sfârșitul ceremoniei de deschidere care a durat aproximativ două ore și jumătate, șase purtători de torte au transmis torta de la unul la celalalt iar in final jucătorul de baschet retras Liu Yudong, purtătorul de drapel al Chinei la Jocurile Olimpice de vară din 1996 și 2000, a aprins torta Jocurilor.Cei 6 purtatori de torte au fost: campionul olimpic de tenis de masă Wang Hao, căpitan adjunct al echipei de tragerii PLA Bayi Jin Yongde, atletul de pentathlon Wang Tanglin, medaliatul olimpic cu aur proba fluture Jiao Liuyang, jucătorul de volei Yang Junjing și fotbalistul originar din Wuhan Wang Shuang.Departamentul de apărare și liderii militari din 42 de națiuni au fost invitați să participe la ceremonia de deschidere.Jocurile Mondiale Militare, cunoscute și sub denumirea de „Jocurile Olimpice pentru militari”, sunt principalele evenimente sportive de top pentru soldații de pe tot globul.Fondată în 1948, la trei ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, CISM a găzduit Jocurile Mondiale Militare la fiecare patru ani din 1995. În mai 2015, China, stat membru al CISM, a câștigat oferta de a găzdui Jocurile din 2019 cu Wuhan numit oraș gazdă.Jocurile au avut loc anterior în țări precum Italia, Croația, India, Brazilia și Coreea de Sud.Există multe premise pentru Jocurile din acest an. Jocurile au cel mai mare număr de sporturi, cu badminton, tenis de masă, tenis și gimnastică pentru bărbați și evenimente de box feminin pentru prima dată.Pentru prima dată în istoria CISM World Games, Jocurile sunt deschise publicului, în loc să fie limitate la bazele militare. Mai mult de 200.000 de bilete au fost vândute înainte de deschiderea Jocurilor, potrivit comitetului de organizare.De asemenea, este pentru prima dată când toate competițiile au avut loc într-un singur oraș, unde au fost construite sau renovate 35 de locatii sportive pentru a respecta standardele internaționale. După jocuri, majoritatea facilităților vor permite accesul publicului, iar restul poate fi demontat și reasamblat în altă parte.In Wuhan există o rețea 5G care acoperă toate zonele. Orașul profită de această ocazie pentru a-și prezenta construcția de infrastructură 5G.Cunoscut drept „orașul râurilor și lacurilor”, Wuhan este cel mai mare oraș din mijlocul râului Yangtze. Resursele bogate în apă și mediul verde au ajutat Wuhan să câștige oferta sa de a deveni orașul gazdă pentru Jocuri.Mascota Jocurilor este o creatură drăguță numită Bingbing, care inseamna soldat. Designul său a fost inspirat de sturionul chinez - un pește critic pe cale de dispariție și protejat strict, care există de peste 140 de milioane de ani și este unul dintre cele mai vechi animale vii din râul Yangtze.Sursa foto: MApN