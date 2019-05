Delegatia Romaniei a plecat la Eurovision. Ester Peony va canta in a doua semifinala, pe 16 mai

Ester Peony google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Delegatia Romaniei la Eurovision 2019 a plecat in Israel. Inainte de a urca in avionul cu destinatia Tel Aviv, Ester Peony a fost incurajata de fani si de Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga. Luni, reprezentanta noastra va avea prima repetitie pe scena Eurovision. Ester Peony este hotarata sa urce Romania cat mai sus in clasamentul Eurovision 2019. Artista s-a pregatit mai bine de doua luni pentru acest concurs si a plecat increzatoare la Tel Aviv. Pe aeroportul din Otopeni, Ester Peony a fost incurajata de fani si de ambasadorul Israelului in Romania. Vezi si: Un mare creator de moda va realiza tinuta Madonnei pentru Eurovision In urmatoarea saptamana, Ester Peony si echipa vor repet ...